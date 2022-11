Prima esce di strada con l'auto, poi si schianta contro un'altra vettura

PORTOGRUARO (VENEZIA) - Grave incidente d'auto nel pomeriggio di sabato a Vado di Fossalta di Portogruaro (Venezia).



Ferita gravemente una 59enne di Portogruaro alla guida di una Mercedes: l’auto prima è uscita di strada e poi si è scontrata con una Bmw.



La donna alla guida della Mercedes è stata soccorsa dal 118 e ricoverata all'ospedale dell'Angelo di Mestre.



La donna viaggiava con la figlia, liberata dall'auto dai vigili del fuoco intervenuti sul posto e poi affidata alle cure del Suem: in base alle prime verifiche non è in pericolo di vita.



L'uomo al volante della Bmw non avrebbe invece riportato gravi traumi, tuttavia è stato portato all'ospedale in ogni caso per degli accertamenti. Per i rilievi sono arrivati gli agenti della polizia locale.