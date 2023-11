Prima di morire di cancro lancia un appello riuscendo a estinguere ben 17milioni di debiti medici

USA - Nel cuore della battaglia contro un tumore ovarico al quarto stadio, la 38enne Casey McIntyre ha dimostrato che la generosità può brillare anche nelle circostanze più difficili. La storia di Casey, deceduta lo scorso 12 novembre, è diventata un faro di speranza e altruismo dopo la sua morte, quando una campagna di raccolta fondi lanciata da lei ha portato alla cancellazione di incredibili 17 milioni di dollari di debiti medici per sconosciuti. Originaria di New York, Casey ha affrontato con coraggio la sua malattia, beneficiando di cure mediche di alta qualità. Grata per aver avuto accesso a tali cure, ha deciso di trasformare il suo destino in un atto di generosità senza precedenti. Prima di lasciare questo mondo, Casey ha lanciato un appello toccante sui social media, chiedendo a parenti, amici e anche sconosciuti di donare a nome suo per supportare un'organizzazione senza scopo di lucro dedicata al pagamento e alla cancellazione dei debiti medici accumulati da famiglie negli Stati Uniti.



Nel messaggio postato dalla famiglia, Casey ha scritto: "Se stai leggendo questo messaggio, non ci sono più. Ho amato ognuno di voi con tutto il cuore e vi assicuro che sapevo quanto profondamente ero amata… per celebrare la mia vita, ho deciso di riscattare il debito medico degli altri e poi di eliminarlo." L'appello è diventato virale in pochi giorni, con amici, parenti e perfetti sconosciuti che si sono uniti alla causa, donando somme significative. In breve tempo, la famiglia McIntyre ha raccolto oltre 170.000 dollari, che sono stati utilizzati per cancellare i debiti medici attraverso un'organizzazione no-profit specializzata. L'organizzazione acquista debiti medici in blocco a una frazione del costo originale, permettendo di cancellare somme davvero importanti: così con 170mila dollari si è potuto estinguere 17milioni di debiti medici. Negli Stati Uniti, dove non esiste un sistema sanitario nazionale (come in Italia) si stima che ben 100 milioni di americani lottino con questo problema. La famiglia ha annunciato una cerimonia commemorativa e un "giubileo del debito" al Prospect Park di New York a dicembre, dove celebreranno la vita di Casey acquistando e condonando in modo anonimo il debito medico di altri.