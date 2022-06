Prima aggredisce l'ex datore di lavoro, poi strangola la moglie

ROVIGO - Lite furibonda, strangola la moglie: è accaduto questa mattina, lunedì.



Un uomo, in pieno centro, avrebbe aggredito e picchiato, all'esterno di un bar, l'ex datore di lavoro: nel mirino la cessazione del suo rapporto di lavoro. Poi, una volta a casa, si sarebbe scagliato contro la moglie per cause ancora in corso di accertamento, tentando di strangolarla.



Le due persone aggredite sono state ricoverate in ospedale, attualmente non sarebbero in pericolo di vita. I carabinieri stanno indagando per chiarire i contorni della vicenda.