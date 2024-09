Prete trovato morto dopo una notte di sesso e droga con un altro sacerdote

BELGIO - Un sacerdote di 60 anni è stato arrestato dalla polizia belga dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un altro prete, 69 anni, all'interno della sua canonica a Kalmthout, nella provincia di Anversa. Il drammatico evento è avvenuto giovedì scorso e ha sconvolto la comunità locale. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, la vittima sarebbe deceduta in seguito a un malore avvenuto dopo un incontro sessuale con il collega. Entrambi avrebbero fatto uso di sostanze stupefacenti, tra cui ecstasy e popper. La polizia ha confermato il ritrovamento di due pillole di ecstasy nella canonica.



È stato lo stesso sacerdote arrestato a chiamare i soccorsi dopo essersi accorto che l'amico si era sentito male. Nonostante i tentativi di rianimazione, per il 69enne non c'è stato nulla da fare. Le circostanze esatte del decesso restano ancora da chiarire, con l'autopsia che non ha fornito risposte definitive. La vittima, originaria del Regno Unito, si trovava in Belgio per seguire la visita del Papa. I due sacerdoti, secondo i media locali, erano legati da una lunga amicizia. Dopo ulteriori interrogatori, il giudice ha confermato l'arresto del prete 60enne.