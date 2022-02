Prete sbaglia formula per decenni, in migliaia si devono ribattezzare

USA - Migliaia di battesimi invalidati dalla Chiesa, e altrettante persone che, a distanza di anni, hanno saputo di non aver mai ricevuto realmente il sacramento. E’ successo a Phoenix, negli Stati Uniti, dove si è scoperto che don Andres Arango per 26 anni ha pronunciato in maniera sbagliata la formula del battesimo. Invece di dire “Io vi battezzo”, ha sempre recitato “Noi vi battezziamo”, e in quanto a battezzare è Gesù, e solo lui, questo plurale di fatto invalida il sacramento.

Così ha decretato la Congregazione per la dottrina della fede a Roma, che ha annullato i migliaia di battesimi celebrati da don Arango. I fedeli interessati sono stati contattati, ed è stato loro spiegato che, se vogliono, possono farsi battezzare nuovamente, in quanto per la Chiesa ancora non lo sono. Il parroco Arango si è dimesso lo scorso primo febbraio e ora sta dedicando il proprio tempo ad aiutare le persone che dovranno ricevere di nuovo il sacramento.

