Prete russo picchia con la croce un sacerdote ucraino

UCRAINA – Nella città ucraina di Vinnycja che contra quasi 370mila abitanti, si è verificato un episodio a dir poco sconcertante: un sacerdote del Patriarcato di Mosca ha picchiato con una croce un altro religioso ma appartenente alla Chiesa ortodossa ucraina. Il prete russo si è lanciato con violenza contro il sacerdote ucraina che non ha potuto fare altro che tentare di farsi scudo con le mani e gli astanti sono dovuti intervenire per placare le ire dell'assalitore.



Il video dell’accaduto nella città situata sulle rive del fiume Buh Meridionale nell'Ucraina centrale è diventato inevitabilmente virale nei social dove ha destato scalpore non solo per la violenza del religioso russo ma per il messaggio sconcertante e negativo che ne deriva dall’uso “improprio” della croce. Non è dato sapere il contenuto di quanto stava affermando il prete ucraino, che comunque stava parlando con tono pacato, certo è che la reazione del sacerdote della chiesa moscovita è stata feroce.



IL VIDEO