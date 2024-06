Prete muore in ospedale, iniettata morfina dieci volte maggiore

FELTRE - Un sacerdote di 80 anni, padre Luigi Bassetto, sarebbe morto durante un ricovero in ospedale a Feltre (Belluno) per colpa di un infermiere, che avrebbe iniettato una dose di morfina dieci volte superiore a quella prescritta dal medico. E' quanto sospetta la Procura della Repubblica di Belluno, sulla scorta della relazione trasmessa dalla stessa direzione sanitaria.



Per questa ragione, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo un infermiere di 45 anni ed è stata disposta l'autopsia: l'incarico sarà conferito lunedì mattina all'anatomopatologo Antonello Cirnelli. Bassetto risiedeva in una frazione del comune di Setteville (Belluno) ed è morto il 19 giugno scorso nel reparto di Medicina dell'ospedale di Feltre. Nei primi giorni di giugno venne ricoverato per uno scompenso cardiaco.