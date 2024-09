Il prete anti-Lgbt e amico di Orban ha partecipato a orge gay

UNGHERIA - Un nuovo scandalo scuote la Chiesa cattolica in Ungheria. Gergő Bese, sacerdote trentenne e figura chiave del movimento anti-LGBT ungherese, è stato sospeso dal suo incarico dopo la pubblicazione di video compromettenti su siti porno. Le immagini, secondo quanto riportato dal media Válasz Online, lo mostrerebbero coinvolto in orge con altri uomini. Bese non è un prete qualunque: attivo sui social media e sostenitore di Fidesz, il partito del premier Viktor Orban, era diventato un simbolo delle campagne contro i diritti LGBT e l'aborto. Nonostante il suo ruolo di punta nella difesa dei "valori cristiani tradizionali", l'emergere di relazioni omosessuali segrete ha portato alla sua rapida rimozione dalla diocesi di Kalocsa-Kecskemét.



L'eco dello scandalo ha raggiunto anche i vertici del governo ungherese, noto per la sua politica ultra-conservatrice e per la difesa della famiglia tradizionale. Bese, che avrebbe ottenuto circa 250mila euro in finanziamenti governativi per le sue ONG, è stato coinvolto nella promozione di un'agenda politica che ha visto restrizioni sui diritti delle minoranze sessuali e sull'aborto. Il caso richiama alla memoria quello di József Szájer, ex eurodeputato e altro alleato di Orban, dimessosi nel 2020 dopo essere stato sorpreso a fuggire da un festino gay a Bruxelles, in violazione delle restrizioni anti-Covid. Entrambi gli episodi sollevano interrogativi sull'ipocrisia all'interno del movimento conservatore ungherese, che pubblicamente condanna comportamenti che in privato coinvolgono figure di spicco del partito. L'arcidiocesi e il governo non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'eventuale prosecuzione delle indagini.