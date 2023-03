Giovedì 16 marzo al Careni alle ore 21.00 la Compagnia teatrale Soggetti smarriti presenterà la commedia brillante LA PRESIDENTESSA per portarci nel mondo scintillante della Parigi di inizio ‘900, dove, a fare da protagonisti, saranno un mondo politico (corrotto), tresche e pettegolezzi di gente disposta a tutto per raggiungere i suoi obiettivi. Una storia basata sull'intrigo e la satira che mira a mostrare verità tanto lontane quanto attuali.



Lo spettacolo rientra nell'ambito della rassegna È Teatro. Ancora Teatro, è promossa dalla Città di Pieve di Soligo in collaborazione con la Compagnia Teatrale Tremilioni di Conegliano e con il sostegno della Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi e dell’azienda CDVI Wireless | ERONE - The Smart Living di San Pietro di Feletto.



Info:

Prevendita biglietti presso Biblioteca Comunale di Pieve di Soligo in Piazza V. Emanuele II, 9 (dal lunedì al venerdì 14.30-18.30; lunedì, mercoledì e sabato 8.30-12.30)



Tel. 0438/985380 biblioteca@comunepievedisoligo.it



INGRESSO (posti numerati) biglietto unico € 12,00



Il giorno dello spettacolo la biglietteria del Teatro Careni, in Via Marconi 16 a Pieve di Soligo, è aperta dalle ore 18.30 - Tel. 0438/964868