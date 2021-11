Presidente della Repubblica Ceca positivo, nomina il premier chiuso in un cubo di plexiglass

REPUBBLICA CECA - E’ stata una cerimonia a dir poco inusuale. La nomina del neo-primo ministro della Repubblica Ceca, Petr Fiala, è stata fatta dal presidente Milos Zeman chiuso in uno cubo di plexiglass. Zeman è risultato positivo al Covid la scorsa settimana ma non ha voluto saperne di eseguire la nomina in streaming, e per questo, accompagnato dal personale ospedaliero con le apposite tute, è arrivato nella sala di Stato su una sedia a rotelle, dietro un cubo di plexiglass.

Un espediente per evitare il contagio che è stato molto d’impatto. La cerimonia, trasmessa sulle televisioni della Repubblica Ceca, al di là della valenza storico-politica, ha incuriosito per l’immagine di un presidente "inscatolato". Di interesse per i cittadini e per l'Europa anche il fatto che Petr Fiala, leader del partito di destra dei Democratici civici, è il nuovo primo ministro del Paese.

