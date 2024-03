Preside delle elementari chiedeva alle ragazzine di fare il bagno nude con lui in piscina

USA – In Arizona la cronaca dei principali giornali ha riportato un fatto che ha destato forte indignazione nell’opinione pubblica. Karl Judd Wagoner, 59 anni, preside della scuola elementare Four Peaks di Apache Junction è stato arrestato martedì delle scorsa settimana con l’accusa di adescamento aggravato di minore. Un detective, dell’ufficio dello sceriffo, della cittadina di Scottsdale dove vive il preside, ha infatti notato un annuncio online su Craigslist con il quale s’invitavano ragazzine adolescenti a una festa in piscina nudista.



Il detective ha quindi risposto all’annuncio fingendosi una 14enne. In questo modo ha chattato con il preside che ha proposto esplicitamente alla finta ragazzina di fare sesso, inviandole anche del materiale pornografico. Dopo sei giorni di conversazioni inappropriate ed esplicite lo sceriffo informato di quando stava accadendo ha deciso di procedere con l’arresto. Le manette ai polsi del dirigente scolastico sono scattate vicino alla Four Peaks di Apache Junction. Il giudice ha confermato lo stato di fermo fissando la cauzione in 100.000 dollari, in attesa che si tenga il processo: il preside ha comunque ammesso ogni responsabilità. Le autorità stanno indagando sui suoi trascorsi, per accertare se avesse già organizzato feste simili, con delle ragazzine.