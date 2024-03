Preservativi gratuiti e letti di cartone: le novità alle Olimpiadi 2024 di Parigi

300mila preservativi distribuiti agli atleti per promuovere rapporti sicuri, insieme ai letti di cartone raddoppiati per sostenere due persone. Nuove discipline e ritorno a una tradizione olimpica.

L'edizione delle Olimpiadi 2024 a Parigi porterà diverse novità e richiami al passato, con la distribuzione di 300mila preservativi agli atleti per promuovere la consapevolezza sui rapporti sicuri. Questa iniziativa non è nuova nella storia delle Olimpiadi, risalendo al 1988 a Seoul come risposta alla minaccia dell'HIV e dell'AIDS.

Distribuzione dei preservativi e sensibilizzazione

La distribuzione dei preservativi è parte di un'iniziativa della direzione dei Giochi per promuovere rapporti più sicuri tra i partecipanti. Questa pratica, sebbene possa sembrare insolita, ha una storia consolidata nelle Olimpiadi. Inoltre, i letti di cartone, introdotti per ridurre l'impatto ambientale a Tokyo, saranno mantenuti e raddoppiati per sostenere due persone.

Ritorno alla normalità post-Covid e nuove discipline

Dopo le restrizioni Covid-19 a Tokyo, le Olimpiadi di Parigi segneranno il ritorno alla normalità con l'abbandono dei protocolli sanitari. Inoltre, saranno introdotte nuove discipline come surf, skateboard, breakdance e arrampicata, ampliando l'offerta sportiva dell'evento.

Sostenibilità ambientale e innovazioni

Oltre ai letti di cartone, simbolo di sostenibilità ambientale, anche le medaglie saranno realizzate con materiali riciclati da elettronica di consumo. Queste scelte evidenziano l'impegno del Comitato Organizzatore verso pratiche eco-sostenibili durante le Olimpiadi.

Le Olimpiadi 2024 a Parigi si preannunciano come un evento che coniuga tradizione, innovazione e sostenibilità, offrendo agli atleti un contesto sicuro e responsabile per celebrare lo sport a livello internazionale.