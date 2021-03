Il presepe di Lignano torna ad essere sabbia, ma continua il tour virtuale

LIGNANO - Le misure anti Covid-19 e la riattivazione delle zone rosse hanno comportato un cambiamento del calendario inerente all’allestimento del Presepe di Sabbia di Lignano Sabbiadoro.



Non potendo rendere accessibile lo spazio ai visitatori, lo smantellamento previsto dopo Pasqua è stato anticipato e la naturale erosione a opera degli agenti atmosferici sta poeticamente restituendo la sabbia alla spiaggia lignanese e al suo mare.



“Con grande rammarico abbiamo preso la decisione di smantellare anticipatamente la struttura mobile che come di consueto ospita il Presepe. Senza la prospettiva di riaprire alle visite, ci è parso più corretto far ritornare alla loro dimensione originaria le straordinarie sculture di sabbia. Abbiamo, però, voluto lasciare vivo il messaggio di speranza di questa edizione, ancora più chiaro e forte, e non “spegnere” del tutto la bellezza che l’evento porta con sé, bellezza che ha conquistato migliaia di persone nonostante tutto.



Nei pochi giorni in cui è potuto restare aperto e con un orario ridotto rispetto al passato, i visitatori provenienti da tutta la regione sono stati, infatti, oltre 3.200 e più di 50.000 gli accessi virtuali da tutto il globo, Stati Uniti e Australia compresi”, commenta Emanuele Rodeano, Presidente Lignano Sabbiadoro Gestioni.



Per permettere, tuttavia, alle persone di poter continuare ad ammirare la bellezza delle sculture e farsi coinvolgere dal messaggio universale di speranza del Presepe, il Comune di Lignano Sabbiadoro, Lignano Sabbiadoro Gestioni e l’associazione promotrice Dome Aghe Savalon d’Aur hanno deciso di mantenere attivo il tour virtuale almeno fino alla prossima edizione dell’iniziativa.



Per accedere e vedere le differenti sezioni, ascoltando la coinvolgente narrazione di Valentina Rivelli è sufficiente cliccare il link https://virtual.presepelignano.it per dare inizio alla navigazione in pochi passaggi.



“E con la speranza che la virtualità, che per forza di cose dobbiamo abitare, sia quanto prima riempita da una ritrovata materialità di eventi e incontri, ci diamo l’appuntamento alla prossima edizioni, forti, tuttavia, di una preziosa consapevolezza: la creatività è uno alleato potentissimo. Non esserci arresi e aver cambiato velocemente prospettiva creando un percorso virtuale ha salvato, infatti, il valore di questa iniziativa e ci ha permesso ancora una volta di condividerlo, mantenendo vivo il contatto tra Lignano Sabbiadoro e il mondo”, conclude Rodeano.