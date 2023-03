La Libreria Universitaria San Leonardo (Piazza Santa Maria dei Battuti n. 16, Treviso) è lieta di ospitare, venerdì 10 marzo alle ore 18, la presentazione del libro di Maurizio Vittoria Storia di Venezia tascabile dalle origini al Mose Venipedia, 2022). Sarà presente l’autore che dialogherà con Marco Trevisan. Un viaggio nel tempo tascabile, dalla Venezia prima di Venezia fino ai giorni nostri. Corredato di immagini, opere d’arte e sguardi curiosi sulla città più singolare ed amata al mondo. Perché una Storia di Venezia tascabile? Tascabile perché rapida, tascabile perché essenziale, tascabile perché comoda da consultare.

Riconosciuta universalmente come una delle città più belle del mondo, Venezia non smette di stupire neanche ripercorrendo i suoi molti anni di vita: una storia più che millenaria sulle spalle, ma portata benissimo. Negli avvenimenti narrati in quest’opera, le avventure e le traversie di Venezia si avvicendano come in un film: gli albori oscuri, l’organizzazione interna, le lotte con i pirati, le peripezie in Grecia e in Oriente, le mareggiate, l’invasione turistica, le difese a mare. Tutti questi eventi hanno formato la particolarissima fisionomia della città: una città piccola, ma che è sempre stata baluardo di libertà intellettuale e religiosa, ricca di artisti, poeti, artigiani e menti illuminate che ne hanno plasmato le bellezze.



L’autore: Maurizio Vittoria. Veneziano, appassionato di storia e costume locale, già funzionario di una biblioteca nazionale, è stato direttore di una casa editrice veneziana. Collabora con varie associazioni che si occupano della diffusione e preservazione della storia, arte e cultura di Venezia e il Veneto. Ha pubblicato: Breve storia di Venezia (Roma, Newton & Compton, 1997), Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità del Veneto (Roma, Newton & Compton, 2011), Le barche della laguna (Venezia, Supernova, 2014), Detti e modi di dire veneziani. Libro-agenda (Venezia, Venipedia, 2018). È coautore in Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità di Venezia (Roma, Newton & Compton, 2001-2015) e Venise. Histoire, promenades, anthologie & dictionnaire, (Paris, Robert Laffont, 2016). Ha collaborato a varie opere dedicate a Venezia, tra cui: Il gondoliere e la sua gondola (Venezia, EVI, 1979) I cavalli di Venezia (Venezia, EVI, 1972), La chiesa di San Giovanni in Bragora (Venezia, EVI, 1981). Ha curato l’edizione in ebook de: Eugenio Vittoria, Detti Veneziani, ovvero a Venezia si dice ancora così,Venezia, 2012; Giacinto Gallina, El moroso de la nona, Venezia, 2013; Luigi Girardi, Novella originale contemporanea,Venezia, 2013. Ha curato le riedizioni de: Marcantonio Sabellico, Del sito di Vinegia. La più antica guida di Venezia, (Venezia, Venipedia, 2016); Alexandre Martin, Manuale del dilettante del caffè, (Venezia Venipedia 2020).

Venipedia è una piattaforma nata per diffondere e democratizzare una cultura sostenibile, per costruire un mondo migliore, per scoprire e approfondire “tutto quanto fa Venezia”. Lo facciamo attraverso un’enciclopedia dedicata, articoli, approfondimenti, longform, progetti appositamente pensati e dal 2016 anche attraverso libri cartacei e digitali pubblicati come casa editrice.