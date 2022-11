Presentazione del libro "Consumi o scegli?".

In occasione dell’importante traguardo dei vent’anni dall'apertura della Bottega del commercio equo e solidale di Vittorio Veneto, i volontari della Coop. Pace e Sviluppo, organizzano l'incontro con il presidente di Altromercato, Alessandro Franceschini, per la presentazione del suo nuovo libro "Consumi o scegli?".

Il volume racconta per la prima volta le filiere fair trade dei prodotti – dal Sud del mondo come dall’Italia - e le innovazioni di Altromercato come Impresa Sociale, a partire dal ruolo fondamentale delle Botteghe del Mondo come luoghi di relazione e presìdi di una nuova economia sul territorio, grazie all’impegno di migliaia di attivisti e volontari.

La prefazione di don Luigi Ciotti e due vignette di Altan e Sio arricchiscono questa

dettagliata ma agile pubblicazione che si rivolge a tutti coloro che desiderano un cambiamento del sistema economico in senso più inclusivo, rispettoso dell’ambiente e delle persone.



Info: fb Altromercato (Vittorio Veneto) – www.pacesviluppo.org - e-mail

vittorioveneto@pacesviluppo.org - tel. 0438 941656