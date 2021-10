Presentazione con l'autrice Carla Vitantonio.

Carla Vitantonio è nata in Molise e vive a Cuba, dopo aver trascorso quattro anni in Corea del Nord e due anni in Myanmar come capo missione per una Ong internazionale. Oltre a lavorare come cooperante, è attivista per i diritti civili e attrice. Per add editore ha pubblicato "Pyongyang Blues", che è diventato anche un podcast. Attrezzata con un master in diplomazia e una precedente esperienza in Corea del Sud, in questo libro Carla Vitantonio presenta la Corea del Nord con uno sguardo inedito, che arricchisce di sfumature e sottigliezze la consueta rappresentazione del regime monolitico per eccellenza.

Il suo punto di vista, fresco e ironico, incrocia due riflessioni principali: quella su un modello ideologico sopravvissuto a un’epoca scomparsa, e quella generazionale sul modello di flessibilità lavorativa che il sistema capitalista ha imposto. A seguire il successo di "Pyongyang blues", Carla Vitantonio regala il suo sguardo unico sul "Myanmar (ex Birmania) swing", per raccontarci chi sono quei birmani che stanno invadendo le strade del Paese in protesta contro l’ultimo colpo di Stato militare.

Presenta la serata Martina Canato, Venerdì 15 Ottobre alle ore 19, presso l'Ex Convento San Francesco.