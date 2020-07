PRESENTAZIONE COMMUNITY IMPRENDITRICI VENETE.

Lunedì 27 Luglio 2020 dalle ore 19,00 presso l’ Agriturismo La Vigna di Sarah Via Col de Luna, 6 Cozzuolo (TV) si svolgerà l’evento di presentazione della Community Imprenditrici Venete.

Per confermare la presenza da parte delle imprenditrici e’ da inviare una mail a marketing@imprenditricivenete.it con nome/cognome/cellulare Party al quale si intende partecipare

Sarà l’occasione di potersi conoscere di persona, di poter consolidare quella rete che si sta costruendo da Maggio 2020.

Saranno invitate tutte le socie che hanno aderito al progetto, insieme a potenziali socie che in quell’occasione potranno, per l’occasione, versare la donazione in forma promozionale per la fondazione e a favore di ABCOnlus: tutte le donazioni saranno destinate per promuovere il Gruppo Imprenditrici Venete e per sviluppare dei nuovi moduli aggiuntivi dell'App così da offrire dei servizi sempre più interessanti per aiutare l'economia delle attività aderenti e sviluppare capillarmente il territorio.

Sarà presente Giorgia Bonotto ideatrice e fondatrice del gruppo.

Chi siamo

Grazie all’ideatrice Giorgia Bonotto è nato ImprenditriciVenete: un gruppo di donne che durante il periodo di lockdown, è nato per fronteggiare un periodo complesso e difficile, per valorizzare le eccellenze produttive e commerciali delle Imprenditrici del Veneto rafforzando l'economia attraverso delle azioni di promozione locale, ma anche in ambito nazionale ed internazionale.

La proverbiale imprenditoria femminile veneta si è unita insieme per rialzarsi con coraggio e con le proprie forze, creando collaborazioni e connessioni fattive attraverso la condivisione di conoscenze, strategie e risorse.

Per info cell 393 3914055

Obiettivi e programma

Gli obiettivi generali che il gruppo di lavoro ha individuato sono:

ü Creare conoscenza sull’imprenditoria femminile;

ü Connettere le realtà imprenditoriali femminili nel Veneto;

ü Sostenere il ruolo delle donne nell’economia;

ü Creare una App, che accolga servizi e prodotti di ciascuna donna imprenditrice aderente al progetto, finalizzata a una visibilità nel nostro territorio;

ü Sostenere l’economia del territorio.

Mentre invece domenica 13 Settembre presso villa Widmann nella cornice della Riviera del Brenta, verrà organizzata la presentazione della App per tutte le socie e simpatizzanti.

Dettagli ed aggiornamenti sul progetto li troverete nel sito: www.imprenditricivenete.it