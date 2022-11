Presentata la settima edizione del Premio letterario Giorgione

CASTELFRANCO – Ai nastri di partenza il Premio letterario Giorgione, giunto alla sua settima edizione e dedicato alla narrativa edita e inedita, con una speciale categoria riservata ai romanzi noir, giallo, thriller.



Il premio, nato nel 2015 come “Premio Prunola” dal liquore di Castelfranco scelto su ispirazione di un altro liquore e del suo premio letterario, lo Strega, ha permesso la scoperta e la valorizzazione di opere meritevoli che non avevano ancora raggiunto le luci della ribalta. Tra gli scrittori che hanno partecipato alle edizioni precedenti, si segnalano i nomi di Piergiorgio Pulixi, Matteo Strukul, Antonio Fusco, Paolo di Paolo, Paolo Bianchi, François Morlupi, Michele Benetello.



Gli organizzatori Alessandro Coppo e Andrea Tralli dichiarano: “Abbiamo fatto conoscere la nostra amata Castelfranco Veneto in tutta Italia, richiamando l’attenzione di migliaia di scrittori e scrittrici che hanno partecipato al nostro concorso letterario, ogni anno, con passione e divertimento. Decine di autori finalisti hanno soggiornato nelle strutture del nostro territorio e hanno visitato la città, gustandone le bellezze e i suoi prodotti”.



“Si tratta di un Premio Letterario fuori dagli schemi che si pone come punto di riferimento per la narrativa edita e inedita, per gialli, noir e thriller ed è anche un’occasione culturale per premiare opere effettivamente meritevoli, che abbiano poi il giusto riscontro anche nei gusti del pubblico”.



La partecipazione è gratuita e aperta a tutti; la scadenza per la presentazione delle candidature è il 31 gennaio 2023. Per ognuna delle tre sezioni (narrativa edita, inedita, noir), la giuria nominerà al massimo dieci finalisti entro il 15 marzo 2023 e la proclamazione dei vincitori si terrà al Teatro Accademico il 1° aprile 2023. Sono previsti premi in denaro per i primi tre classificati della narrativa edita e per i vincitori della narrativa inedita e della categoria noir. Tutte le informazioni sono disponibili al sito www.premiogiorgione.it.



In copertina, foto della premiazione del Premio Giorgione, edizione 2022.