Presa la banda che colpiva nei centri commerciali

PORTOGRUARO - Banda specializzata nei furti, probabilmente responsabile di decine di episodi in vari centri commerciali, è stata arrestata nelle ultime ore a Portogruaro.

La polizia nelle ultime ore ha arrestato due donne e tre uomini, tutti di nazionalità albanese. I cinque sarebbero responsabili di decine di identici episodi in centri commerciali di tutta Italia.



Sono stati fermati in flagranza di reato nel centro Commerciale Adriatico 2 di Portogruaro: sono accusati di rapina impropria.



I cinque arrivavano dall’estero e noleggiavano un’auto, per poi commettere i furti. Gli arresti sono stati convalidati dal Tribunale di Pordenone. Per loro si sono aperte le porte del carcere di Padova, Verona e Venezia.