Prenotazioni online per accedere ai punti prelievi del distretto di Asolo

CASTELFRANCO / MONTEBELLUNA – Importante novità introdotta dall’Ulss 2 per il Distretto di Asolo: ora le prenotazioni ai punti prelievo, per gli esami del sangue si possono fare anche online. direttamente dal sito internet dell’Ulss 2 (https://www.aulss2.veneto.it/prelievi). L'accesso agli esami di Laboratorio è, infatti, solo su prenotazione.



“Il servizio “Prenota il TURNO” consente di prenotare online l'appuntamento per effettuare il prelievo e/o per consegnare campioni biologici – spiega una nota dell’Ulss -. L'utente potrà scegliere la sede, il giorno e l'ora del prelievo, e accedere direttamente all'accettazione del Punto Prelievi dove ha prenotato. Occorrerà anche compilare la richiesta con il codice numerico e i dati obbligatori.



L'accettazione del Punto Prelievi chiamerà con il "codice" assegnato al momento della prenotazione online e ricevuto via sms e/o mail. Basterà presentarsi all'accettazione al massimo 5 minuti prima dell'orario della prenotazione. Si potrà, invece, accedere al punto prelievi al massimo 15 minuti prima. I punti prelievi sono a Asolo, Giavera del Montello, Riese Pio X, Castelfranco/ospedale, Montebelluna-Villa Pullin, Valdobbiadene, Crespano, Pederobba e Vedelago”.



DOCUMENTI NECESSARI PER ACCEDERE ALLO SPORTELLO Il giorno del prelievo è necessario presentare la richiesta del medico (impegnativa) o altro foglio di richiesta debitamente compilato e la tessera sanitaria.



CONSEGNA CAMPIONI BIOLOGICI Anche per la consegna di campioni raccolti a domicilio (es. feci e urine) è necessario prenotare l'accesso.



PAGAMENTO DEL TICKET L'importo del ticket da pagare, se dovuto, è riportato sul foglio per il ritiro del referto. Si può accedere al referto solo dopo aver pagato il ticket. Il ritiro del referto è online.