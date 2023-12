Prenota 80 posti a sedere in aereo per i suoi falchi: la foto virale sul web

Nelle ultime ore la foto degli inusuali passeggeri di un volo diretto negli Emirati Arabi sta spopolando sui social. A bordo dell’aereo infatti ci sono circa 80 falchi, incappucciati e sistemati nei posti a sedere. La stranezza dell'immagine, postata sul social "X" da Historic Vids, ha suscitato curiosità, ma in realtà, questo fenomeno è più comune di quanto si possa pensare nella regione del Medio Oriente. Si presume che i rapaci facciano parte del seguito di un principe saudita, appassionato di falconeria.



La falconeria - l'addestramento di uccelli per la caccia - viene praticata nel Medio Oriente da migliaia di anni ed è ancora un passatempo popolare. Secondo il Ministero statale per i cambiamenti climatici e l'ambiente, i falchi possono ottenere i propri passaporti dagli Emirati Arabi Uniti per viaggiare, permettendo loro di spostarsi in Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Pakistan, Marocco e Siria. Il passaporto è valido per tre anni.