Prendono a pugni un coetaneo a Jesolo: daspo per 5 giovani

JESOLO - Hanno preso a pugni un giovane che, importunato, aveva detto 'lasciatemi in pace' e per questo il questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, ha adottato un provvedimenti preventivo per cinque giovani considerati, a vario titolo, socialmente pericolosi. Il fatto è avvenuto la notte di Capodanno quando i poliziotti del Commissariato di Jesolo sono intervenuti nei pressi dei mercatini di Natale, in soccorso di un ragazzo colpito da un pugno al volto.



Le volanti haNNO individuato il gruppo di ragazzi, italiani, provenienti da altre regioni e alcuni dei quali minorenni. La lite sarebbe avvenuta a seguito di una semplice richiesta di "essere lasciato in pace", rivolto dalla vittima al gruppo di giovani che ha reagito con violenza, immobilizzando il coetaneo e colpendolo con un pugno al al volto. Il questore ha così notificato di 3 Fogli di Via Obbligatori per complessivi 6 anni dal Comune jesolano e 2 Daspo Willy a carico dei minorenni.