Prende a schiaffi un infermiere in Pronto Soccorso a Belluno, denunciato

BELLUNO - Ancora violenze contro personale sanitario. Un infermiere in servizio all'ospedale "San Martino" di Belluno è stato preso a schiaffi da un paziente, il quale è stato denunciato per lesioni. L'indagato è soggetto a turbe psichiche ed è stato portato nel reparto di psichiatria dello stesso ospedale. I motivi del gesto non sono stati spiegati. Sul posto è intervenuta la polizia.