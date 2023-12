PREMIO UNVS ATLETA dell'ANNO 2023.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DI UNVS TREVISO ANNUNCIA I VINCITORI DEL PREMIO ATLETA DELL'ANNO 2023

Treviso, 11.12.2023 - Il Consiglio Direttivo della Sezione di Treviso dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport (UNVS) è lieto di annunciare i nomi degli atleti e dei soci premiati durante la cerimonia del "Premio Atleta dell'Anno 2023". L'evento avrà luogo mercoledì 13 dicembre alle ore 15:30 presso la Sala Guadagnin di Palazzo Rinaldi a Treviso.

La cerimonia, organizzata con il patrocinio del Comune di Treviso, vedrà la partecipazione del Vice Sindaco di Treviso, del rappresentante del CONI, i soci della Sezione, oltre ai Sindaci, Federazioni Sportive e Società dei Premiati.

Il Presidente della Sezione di Treviso, il dott. Beniamino Bazzotti, ha dichiarato: “Il Premio Atleta dell'Anno è un riconoscimento prestigioso che celebra l'eccellenza sportiva e la dedizione di chi ha contribuito a valorizzare il mondo dello sport a livello locale e internazionale”.

I vincitori del Premio Atleta dell'Anno 2023 sono:

• ATLETA DELL’ANNO 2023

Valentina Basei

Disciplina: Bocce

Località: Mareno di Piave

Età: 27 anni

Risultati: Campionessa del Mondo Bocce Individuale Femminile 2023 con la Società Unione Bocciofila Marenese di Mareno di Piave (Tv).

• DEDIZIONE E PASSIONE

Paola Pascon

Disciplina: Atletica Leggera

Località: S. Donà di Piave

Età: 55 anni

Risultati: Medaglia d'oro (staffetta mista 4x400), d'argento (staffetta femminile sf55) e bronzo (400 metri piani) agli European Masters Athletics Championships 2023 con la Società Atletica San Biagio di San Biagio di Callalta (Tv).

• GIOVANE PROMESSA

Giovanni Zenoni

Professione: Fotografo sportivo

Località: Casier

Età: 21 anni

Riconoscimento: Nella Top10 AIPS (International Sports Press Association) dei migliori fotografi sportivi al mondo under 30.

• CARRIERA

Paolo Torresan

Disciplina: Lotta Greco-romana

Località: Treviso

Età: 61 anni

Risultati: Vincitore di innumerevoli Campionati Italiani conquistati nella Lotta e Lotta Greco-Romana con la Società Polisportiva Santa Bona di Treviso.





• SPORTINCLUSIVE

Silvia Biasi

Disciplina: Sitting Volley

Località: Godega Sant'Urbano

Età: 35 anni

Risultati: Libero della Nazionale Italiana Sitting Volley Femminile, vincitrice del Campionato Europeo 2023 con la Società Volley Codognè di Codognè (TV).

• MEMORIA

Renzo Sambo

Disciplina: Canottaggio

Località: Treviso

Premio speciale in memoria del plurimedagliato canottiere e Campione Olimpico a Città del Messico nel 1968. Il premio sarà ritirato dal figlio Mauro Sambo, con la presenza dei compagni Primo Baran e Bruno Cipolla.

Riconoscimenti ai Soci UNVS Treviso:

• TARGA AL MERITO

Mario Simonetta

Disciplina: Atletica Leggera

Località: Treviso

Età: 81 anni

Risultati: Oltre 50 anni di attività sportiva.

• TARGA UNVS

Luca Serena

Disciplina: Tennis

Località: Vittorio Veneto

Risultati: Capitano Squadra Nazionale Vincitrice per il secondo anno consecutivo del Titolo Mondiale Tennis Maschile a Squadre Over 40 2023. Con il TCVO San Vendemmiano, ha conquistato l'European Senior Clubs Championships Over 40 2023.

• TARGA UNVS - AMBASCIATORE

Federico Fregnan

Disciplina: Motociclismo

Località: Treviso

Risultati: Campione Italiano, Europeo e Mondiale Regolarità Vintage 2023.

Nel corso della cerimonia, infine, saranno premiati i Soci della Sezione Trevigiana che hanno contribuito alla vittoria della Sezione ai Campionato Nazionale UNVS 2023 in diverse discipline.