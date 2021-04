Premio Luciano Vincenzoni: nasce la sezione dedicata a "Una storia veneta"

TREVISO - Ai nastri di partenza la settima edizione del Premio Vincenzoni, il concorso dedicato ai soggetti cinematografici e alla musica per film, riservato agli autori under 35.



Il premio è nato nel 2015 per omaggiare l'opera di Luciano Vincenzoni, soggettista e sceneggiatore di film che hanno fatto la storia del cinema italiano. L'obiettivo del concorso è quello di mettere in luce il talento dei giovani che vogliono intraprendere, in modo professionale, la strada della scrittura di soggetti da tradurre in film e della composizione musicale legata al linguaggio cinematografico.



Il concorso si articola in due sezioni: soggetti e musica. Tra le novità introdotte per la sezione soggetti la traccia "Una storia veneta (ambienti, vicende e paesaggi del Veneto per il cinema), per valorizzare la terra d'origine di Vincenzoni. Per la sezione musica, invece, ai concorrenti è richiesta la stesura di una partitura composta appositamente per commentare alcune sequenze del film "Malena" (2000), il cui soggetto è stato firmato da Luciano Vincenzoni.



L'associazione ha scelto il film diretto da Giuseppe Tornatore per ricordare il genio del maestro Ennio Morricone, scomparso nel 2020, autore della colonna sonora. I soggetti e partiture vanno inviati entro il 30 giugno. Gli autori possono concorrere singolarmente, oppure con un'opera scritta a quattro mani.



A giudicare i lavori saranno du giurie presiedute dal regista Giorgio Diritti e dal compositore Giuliano Taviani. Ai vincitori delle tre sezioni andranno 1500 euro; 500 euro verranno riconosciuti ai secondi classificati delle stesse sezioni. La premiazione si terrà sabato 27 novembre a Treviso nell'auditorium di Santa Caterina.