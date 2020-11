Premio Luciano Vincenzoni: ecco i giovani vincitori, autori del cinema italiano

TREVISO - Il coronavirus non ferma il premio Luciano Vincenzoni, dedicato ai giovani talenti della scrittura cinematografica under 35. Quest’anno il premio dedicato al grande maestro, giunto alla sesta edizione, ha registrato il record di opere in concorso. Ben 149 gli elaborati presentati, di cui 24 presentati a quattro mani, nella sezione soggetti e 22 le partiture originali nella sezione musica.



Pur nel difficilissimo scenario del 2020, l’associazione Vincenzoni di Treviso ha voluto rimarcare il valore della cultura cinematografica, portando avanti il concorso fino al traguardo della cerimonia di premiazione che si svolgerà sabato 14 novembre, alle 17, in diretta streaming dalla pagina Facebook “Concorso Vincenzoni” e con Italy Web Radio.



L’immigrazione, trattata sotto vari punti di vista dai protagonisti di ogni soggetto, è il tema che ha portato la giuria, presieduta dal regista e sceneggiatore Giorgio Diritti , ad assegnare il primo premio a Veronica Penserini, 27 anni, di Castelnovo ne' Monti (Re) con “Quattro Quarti”. “Il soggetto - si legge nella motivazione - coniuga la poesia dei sentimenti con l’esattezza degli schemi del gioco del basket e ritrae due personaggi che non possono non stare insieme, pur nell’ineluttabilità di ciò che accade loro. Con efficacia vengono toccati, per brevi cenni, temi impegnativi come l’immigrazione e la disabilità, anche se il cuore della narrazione è il rapporto tra i protagonisti, in un procedere complementare delle vicende che va al di là delle definizioni e che rappresenta in modo emblematico la sostanza di ogni amicizia”.



Secondo premio alla 34enne Vera Santillo, di Roma con “La casa del bene”. “Il senso della vita assume, in questa realtà cruda e desolata, le sembianze di una “casa del bene” dove però il proprio “bene”, anche a discapito degli altri, spezza quel mondo di umanità che pareva nascere”, spiega la giuria. Infine, la giuria ha attribuito la menzione speciale a Domenico del Maestro di Milano per “Tout va bien”.



Di altissimo livello anche le 22 partiture composte per commentare una sequenza tratta dal film "Il Gobbo" di Carlo Lizzani (1960), che porta anche la firma di Luciano Vincenzoni, tanto che la giuria presieduta da Giuliano Taviani compositore di musica per il cinema, teatro e televisione, oltre ai vincitori ha attribuito ben tre menzioni speciali. Il primo premio è andato a Gian Marco Verdone, 24 anni, di Imola “per il suo lavoro molto accurato e per la spiccata musicalità”. Secondo premio a Paolo Annunziato, 26enne di Taino(Va), autore che «dimostra un’ottima familiarità con lo stile e le modalità d’interazione tra musica e immagine».



Tre le menzioni speciali: a Matteo Sugan di Merone (Co), a Francesco Paolino di Bologna e alla musica firmata a quattro mani da Guido Tongiorgi di Pisa e Davide Paolillo di Milano.



Sabato tutti i vincitori saranno collegati in diretta per la cerimonia virtuale insieme a Paolo Ruggieri, Luigi Cesaroni e Pierluigi Gatti dell’associazione Vincenzoni, l’assessore alla Cultura, Lavinia Colonna Preti e i presidenti delle giurie Giorgio Diritti e Giuliano Taviani. Rinviato al 2021 invece il concerto in programma con l'ensemble del Conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto, che avrebbe dovuto eseguire un omaggio a Ennio Morricone e le composizioni vincitrici della sezione musica per film.