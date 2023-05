PREMIO GIORGIO LAGO JUNIORES - NUOVI TALENTI DEL GIORNALISMO 2023.

Il Premio Giorgio Lago Juniores - Nuovi talenti del giornalismo, evoluzione del prestigioso premio giornalistico dedicato al grande giornalista Giorgio Lago (Vazzola, Treviso 1 settembre 1937 - Castelfranco Veneto, Treviso 13 marzo 2005), organizzato dall’Associazione Amici di Giorgio Lago e rivolto agli studenti degli istituti superiori del Veneto, proclama i vincitori dell’edizione 2023: mercoledì 17 maggio alle 10.30 al Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso si svolgerà la premiazione e saranno svelati i nomi dei tre “aspiranti giornalisti” che si sono aggiudicati le borse di studio in palio. Ospite della mattinata sarà il giornalista del TG2 Rai e inviato di guerra Andrea Romoli, autore di “Z. La guerra del soldato Konstantin”, ispirato alla sua recente esperienza in Ucraina, e del pluripremiato documentario “Il Milite Ignoto”.

Il concorso, che ha invitato i partecipanti a misurarsi con il tema “Raccontare la guerra, una nuova arma accanto a quelle tradizionali”, riflettendo sulla fondamentale funzione delle notizie nella definizione dell’opinione pubblica e nella creazione di un sentire comune, ha registrato una partecipazione importante: alla selezione finale sono infatti gli alunni di 20 scuole venete, in rappresentanza di sei province. Ad ispirare le “giovani penne” è stato, con la sua sempre grande attualità, il lavoro di Giorgio Lago che in più riprese ha dedicato particolare attenzione al modo in cui l’informazione racconta la guerra, alla scelta delle informazioni da divulgare e di quelle da omettere, alla spettacolarizzazione del dolore.

Di informazione e conflitti si parlerà con un esperto, che riporterà la propria esperienza e condividerà le proprie valutazioni: ad aprire la cerimonia di assegnazione del Premio per la prima volta sarà una conversazione a due voci fra il giornalista Rai Andrea Romoli, veterano delle missioni in Afghanistan, Iraq, Bosnia, Libano e Kosovo e invito del Tg2 nei più importanti scenari di conflitto degli ultimi anni, inclusa l’Ucraina, e il giornalista e scrittore Sergio Frigo, firma storica dei quotidiani veneti.

A seguire si entrerà nel vivo della mattinata, con la premiazione.

Il premio è promosso dall’Associazione Amici di Giorgio Lago con la collaborazione di Centro Studi Regionali Giorgio Lago, Comune di Treviso e Banca Prealpi SanBiagio. È realizzato con il patrocinio di Regione Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Castelfranco Veneto, Università degli studi di Padova, Ordine dei Giornalisti del Veneto e Rotary Club Treviso. Main sponsor dell’iniziativa è Tao Technologies.