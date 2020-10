Premio di poesia Mario Bernardi: ecco i vincitori

ODERZO - Ecco i vincitori del premio di poesia dedicato a Mario Bernardi. Si è tenuta qualche giorno fa nell'Aula Magna dell'Istituto "F. Amalteo" di Oderzo la cerimonia di premiazione della V edizione del Premio di Poesia "Mario Bernardi", dedicata al tema della Luce.



L'evento ha chiuso la Settimana della Poesia di Oderzo (11-18 ottobre 2020), che ha coinvolto il territorio opitergino con una serie di appuntamenti culturali, svolti nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid.



Durante la cerimonia di chiusura sono stati comunicati i componimenti vincitori per le rispettive sezioni:



A (Adulti in lingua italiana): L'eternità della luce di Nunzio Buono



B (Studenti in lingua italiana): La luce è verità di Alice Bianchi



C (Adulti in una delle parlate del Triveneto): Il clap, la so lus di Giacomo VIt



D (Studenti in una delle parlate del Triveneto): In un camp, de Not di Nicola Tomasella



La premiazione è stata animata dalla presentatrice Stefania Bolzan, affiancata per la lettura delle poesie vincenti da Sandro Buzzatti, con il gradito accompagnamento degli Orchestrani.



Al termine dell'evento è stato indicato anche il tema per il prossimo anno: "Lontano".



La kermesse e il concorso nazionale sono stati promossi dal Comitato del Premio Mario Bernardi con il patrocinio di Regione del Veneto, del Senato della Repubblica, dei Comuni di Oderzo, Ponte di Piave, Salgareda e San Polo di Piave.