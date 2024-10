In occasione della IX^ edizione del Premio di Poesia "Mario Bernardi", torna la Settimana della Poesia promossa da Fondazione Oderzo Cultura con il patrocinio del Senato della Repubblica, dei Comuni di Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Salgareda e San Polo di Piave. L’iniziativa viene realizzata nell’ambito dell’Intesa Regione Veneto – Fondazione Oderzo Cultura onlus.

Durante tutta la settimana, le vetrine del Centro Storico di Oderzo saranno "addobbate" con i componimenti selezionati per questa edizione dal Comitato Scientifico, in un'ideale Passeggiata Poetica che coinvolge le vie storiche del paese. Tutte le poesie sono ispirate al tema 2024 “ACQUA” così come i diversi eventi che si svolgeranno in varie località opitergine.

La Settimana Poetica avrà il suo culmine domenica 20 ottobre (ore 17.30), presso l’Aula Magna delle scuole “F. Amalteo” in Piazzale Europa con la cerimonia di premiazione finale del premio dedicato alla memoria dello scrittore opitergino Mario Bernardi.

Quest'anno sono 843 gli elaborati raccolti dalla segreteria organizzativa, arrivati da ogni parte d'Italia: Bari, Crotone, Genova, Piacenza, Pordenone, Prato, Roma, Torino, Trento e Udine…

38 sono invece le poesie inedite selezionate e inserite nella Raccolta 2024, che riporterà in copertina l’immagine di un dipinto di Alberto Martini – viste le celebrazioni Martiniane in corso ad Oderzo per i 70 anni dalla morte dell’artista opitergino.

Giunto alla nona edizione, il premio si divide in tre sezioni: poesie in lingua italiana (adulti e ragazzi), poesie in una delle parlate del triveneto (adulti e ragazzi) e junior (sezione che ingloba lo storico premio “Tra Peressina e Ottoboni” - nato per volontà dello stesso Bernardi e giunto alla ventottesima edizione - riservato agli alunni delle scuole dell’obbligo dei Comuni di Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Salgareda e San Polo di Piave).

Il Comitato Scientifico del Premio è composta da: Isabella Panfido, Ivo Prandin, Fabio Franzin, Giuseppe Manzato, Rolando Damiani, Ivano Paccagnella e Luciano Morbiato. Tutti Docenti Universitari presso i più importanti Atenei del Triveneto.