PREMIO CITTA' DI ASOLO.

Visioni d’Arte presenta “Premio Città di Asolo” mostra d’Arte contemporanea.

Roberto Settin presenta la sua prima mostra collettiva d’arte contemporanea in outdoor, e più precisamente nella Loggia del Duomo in piazza Garibaldi. La manifestazione vedrà esporre più di trenta artisti con più di 100 opere: pittori, scultori e fotografi provenienti da diverse parti d’Italia (Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Trentino) . D'altronde Asolo è uno dei borghi più belli e conosciuti sia in Italia che nel Mondo. Una bellezza che colpì anche il famosissimo autore Giosuè Carducci che gli diede il nome di Città dei Cento Orizzonti. Ma questo piccolo borgo è anche famoso per essere la Città di tre donne: la Regina Caterina Cornaro che si insediò ad Asolo dopo il suo esilio; Eleonora Duse, attrice che decise di rimanere in questo paese per guarire dalle pene d’amore della sua relazione con D’Annunzio e l’autrice e viaggiatrice Freya Stark. Per scoprire questo promettente borgo non si può non partire dal suo centro storico. La piazza è caratterizzata dalla Fontana Maggiore costruita nel ‘500 e anche luogo di aggregazione. Insieme all’Acquedotto, la colonna del Municipio romano della città e il Leone di San Marco fatto da Antonio Dal Zotto, sono sicuramente i primi punti per scoprire Asolo. Altra attrazione è sicuramente la Cattedrale costruita nel 969 che ha visto su di sé diverse modifiche nel corso degli anni. Al suo interno ci sono opere di Lorenzo Lotto e di Jacopo Da Ponte. Da non dimenticare una visita al Castello ed alla Rocca.

Sicuramente l’evento porterà notevole movimento nella storica cittadina, visto che solamente gli artisti con il loro seguito porteranno più di centocinquanta persone.

Ingresso LIBERO Domenica 5 Giugno dalle 10 alle 19