Premio all'Associazione Fabrizio Viezzer di Farra di Soligo

FARRA DI SOLIGO - Empower Your Passion è il contest promosso per il secondo anno dall’azienda Bluenergy Group per sostenere attività sociali presenti sul territorio.



Tra i quattro vincitori anche l’Associazione Fabrizio Viezzer OdV che dal 1985 s’impegna nell’inclusione sociale delle persone con disabilità con progetti in ambito lavorativo, assistenza sociale ed intrattenimento.



Con il problema della pandemia, due programmi sono stati bloccati: le iniziative del Centro Sollievo per aiutare le persone con demenza senile o Alzheimer e Exodus, rivolto a 10 giovani con disabilità.



Con il premio di questo contest, che ammonta a tremila euro, l’Associazione comprerà 8 tablet e 2 computer per proseguire le attività da remoto.



“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento da parte di Bluenergy” - commenta Angelo Cremasco, presidente e volontario, dell’Associazione Fabrizio Viezzer OdV - “Per i nostri ospiti la possibilità di incontrarsi virtualmente grazie ai device acquistati è e sarà molto importante e consentirà a tutti di vedersi in volto, comunicando con gli occhi e con il sorriso quello che, in alcuni casi, a voce non si riesce ad esprimere”.



Tutti i collaboratori Bluenergy hanno avuto la possibilità di proporre un’associazione di volontariato e in questa edizione le altre tre vincitrici sono in Lombardia e Friuli-Venezia Giulia.