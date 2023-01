Il premier Sunak multato: senza cinture in auto

INGHILTERRA - Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, è stato multato per non aver indossato le cinture di sicurezza in macchina. Lo riportano i media locali, riferendo che la polizia non ha fatto sconti al capo del governo dopo che quest'ultimo è apparso in un video su Instagram senza cinture mentre era seduto sui sedili posteriori di un'auto in movimento.

Sunak in precedenza si era scusato per il "piccolo errore di giudizio" mentre giovedì effettuava una serie di visite nel Lancashire.