La premier finlandese Sanna Marin ha scelto le colline patrimonio Unesco per le vacanze

FARRA DI SOLIGO - Ha scelto una delle più belle zone del trevigiano, Farra di Soligo, nelle colline patrimonio Unesco, la premier finlandese Sanna Marin per una breve vacanza in Italia.

La leader del Governo di Helsinky, secondo quanto si apprende, è giunta sabato in Veneto, con un volo atterrato all'aeroporto di Venezia. Poi il trasferimento con la famiglia fino a villa Soligo, una residenza settecentesca, in stile palladiano, ristrutturata e rilanciata come hotel due anni fa.



C'è naturalmente riserbo sul programma della vacanza della premier finlandese, protetta da una discreta rete di sicurezza. La premier finnica resterà nella Marca solo per qualche giorno: nel suo programma qualche breve visita, in forma strettamente privata, nella zona della Sinistra Piave. OT