Prelievi del sangue, al via le prenotazioni online nel distretto di Treviso

TREVISO - Nel distretto di Treviso dell’Ulss2 ora è possibile prenotare online gli esami di laboratorio in tutti i punti prelievo. Dopo il Distretto Pieve di Soligo e Asolo questa modalità di prenotazione è stata, infatti, attivata anche per il Distretto Treviso, con possibilità di prenotare nei seguenti Comuni: Treviso (Borgo Cavalli), Mogliano Veneto, Padernello, Quinto di Treviso, San Biagio di Callalta, Breda di Piave, Oderzo, Preganziol, Roncade, Villorba, Casale sul Sile, Ponzano Veneto, Ponte di Piave, San Polo di Piave.



Il sistema consente di prenotare nella prima data utile in cui ci siano posti a disposizione nei vari punti prelievo. Il servizio “Prenota il turno” consente di fissare online l'appuntamento per effettuare esami di laboratorio e/o per consegnare campioni biologici: l'utente può scegliere la sede, il giorno e l'ora del prelievo. Fatto questo, il giorno stabilito potrà accedere direttamente alla sede del Punto Prelievi prenotato. E’ sufficiente presentarsi all'accettazione del punto prelievo al massimo 5 minuti prima dell'orario della prenotazione.



Si ricorda che anche per la consegna di campioni raccolti a domicilio è necessario prenotare l'accesso. L’assistito, il giorno del prelievo, dovrà presentarsi all’accettazione esibendo l’sms ricevuto come conferma, recante codice di prenotazione, data e orario prescelto.



“La prenotazione online rappresenta la modalità più veloce, comoda e sicura per scegliere sede, giorno e ora in cui effettuare il prelievo - spiega l’azienda sanitaria - E’ un sistema innovativo che permette di risparmiare tempo ed evitare possibili code e attese”.



I dati di utilizzo della prenotazione on line in queste prime settimane per i Distretti Asolo e Pieve di Soligo esprimono gradimento da parte dell’utenza. “Abbiamo in alcuni Punti Prelievo raggiunto il 75% delle prenotazioni online sul totale degli accessi – evidenzia il direttore amministrativo, Annamaria Tomasella -. E’ un dato che esprime come gli utenti stiano apprezzando il servizio”.

Per effettuare la prenotazione online è sufficiente accedere al sito dell’Ulss 2 (https://www.aulss2.veneto.it/prelievi).



“La completa informatizzazione della prenotazione dei prelievi – sottolinea il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi – ci consente di fornire un servizio migliore ai nostri utenti che vedranno ridotte le attese sia in fase di prenotazione sia, anche, nel momento dell’accesso al servizio”.



Grazie al superamento del sovraccarico del traffico telefonico in entrata sui Call Center il cittadino, da lunedì 20 luglio, per prenotare telefonicamente gli esami di laboratorio dovrà contattare i seguenti numeri:



• Treviso Call Center CUP 0422 210701 dal LUN al VEN ore 7.30-18.00, SAB 8.00-12.00



• Asolo Call Center CUP 0423 728898 dal LUN al VEN ore 8.00-18.00, SAB 8.00-12.00



• Pieve di Soligo Call Center CUP 0438 659004 dal LUN al VEN ore 7.30-18.00, SAB 8.00-12.00