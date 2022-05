Prelevava soldi da conti correnti non suoi, arrestato

TRIESTE - Con destrezza e grazie alla formazione assicuratagli da un master in ingegneria, aveva progettato dei microchip che, installati sui lettori POS o sugli sportelli ATM delle banche, riuscivano a carpire i codici delle carte di credito.



Una volta impossessatosi del denaro, poteva garantirsi una vita lussuosa.



Protagonista è un cittadino romeno, di 45 anni, ricercato per un mandato di cattura emesso in seguito a una sentenza a due anni e dieci mesi di reclusione per indebito utilizzo di carte di credito. L'uomo è stato individuato e fermato a bordo di una corriera che dalla Romania era diretta in Italia.



Una pattuglia del nucleo Radiomobile di Aurisina lo ha arrestato e condotto nel carcere del Coroneo. L'uomo ha confessato ai militari che stava rientrando in Italia per andare a costituirsi. Dal 2005 era ricercato per aver prelevato indebitamente denaro dai conti correnti di diverse persone.