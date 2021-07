Preganziol, il piccolo commercio si fa smart con la nuova app

PREGANZIOL – Il commercio di Preganziol si fa smart: l’Amministrazione Comunale di Preganziol e i referenti di Confcommercio Treviso hanno presentato la nuova app del Distretto del Commercio di Preganziol ASSE T.



Si tratta di un’applicazione volta ad incentivare la digitalizzazione delle attività commerciali, in un momento in cui la pandemia ha reso questa azione ancora più contingente per tutti gli esercizi commerciali che vogliano mantenere un contatto diretto con i propri clienti anche nei momenti di emergenza.



Un ulteriore tassello che si aggiunge alla progettualità di “Preganziol ASSE T” - avviata nel 2017 con il progetto per la valorizzazione del commercio promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Ascom-Confcommercio di Treviso - che ha già portato al raggiungimento di diversi e importanti risultati: la nascita dell’Associazione Asse T a fine 2018, la definizione di un Piano di Marketing Urbano punto di partenza per una serie di misure e iniziative per la promozione e lo sviluppo del commercio di prossimità, l’importante riconoscimento nel 2019 da parte della Regione Veneto del nuovo Distretto del Commercio denominato proprio “Preganziol Asse T” e, infine, la nascita della nuova app.



L’App è stata sviluppata da Passpartour srls che ne ha ideato il format, i contenuti e il tipo di comunicazione in modo che sia di semplice utilizzo soprattutto per gli utenti finali, permettendo un continuo aggiornamento attraverso l’invio di notifiche push contenenti info su promozioni, eventi locali e altre informazioni sulle attività locali inserite (che al momento sono 48 tra negozi, bar e ristoranti e strutture ricettive). L’obiettivo principale è di far aderire nuove attività per incrementare il bacino di utenza e la forza stessa del Distretto.