Prega per 4 anni davanti alla statua di Buddha ma è Shrek

Nel vasto mondo delle credenze religiose e delle pratiche spirituali, a volte si verificano storie sorprendenti. E’ il caso della storia di Merlie Tolentino, originaria delle Filippine, una donna profondamente religiosa e devota al buddismo, che ha dimostrato una devozione unica per una figura che ha stupito il web: Shrek, l'orco verde dei film DreamWorks.



La sua storia di quattro anni di preghiera davanti a questa inusuale statuetta verde ha fatto il giro dei social. Stando a quanto riportano i media locali, la donna dalle profonde convinzioni religiose, ha sempre creduto nell'importanza della preghiera e nel suo potere di affrontare la vita con speranza e positività. La sua devozione l’ha portata a dedicare lunghi momenti di preghiera ogni giorno. Ciò che ha sorpreso tutti è il suo oggetto di venerazione: una piccola statuetta di Shrek, il personaggio protagonista del famoso cartone animato.



Merlie credeva fermamente che questa statuetta rappresentasse il Buddha, la figura a cui era profondamente devota nel suo cammino spirituale. Per quattro lunghi anni, ha offerto cibo e bevande davanti a questa statuetta, senza mai porsi la domanda sul motivo per cui il suo oggetto di devozione era di colore verde e aveva delle corna sulla testa. Poi, un’amica le ha fatto visita a casa e ha notato le offerte davanti a Shrek e con curiosità le ha chiesto: "Perché ci sono tutte quelle offerte davanti a Shrek? Il protagonista del cartone animato?". Merlie, inizialmente sorpresa, è poi scoppiata a ridere: non si era mai resa conto che la statua non raffigurava Buddha ma l’orco verde.