Prefetto di Venezia: ''Rimpatrio delle salme in tempi brevissimi''

VENEZIA - "Credo che i tempi per il rimpatrio saranno brevissimi, è in corso di predisposizione la documentazione, entro domani sera tutte le salme saranno ricomposte e saranno nell'obitorio dell'ospedale di Mestre, e da quel momento in poi è opportuno che siano trasferite". Lo ha spiegato ai giornalisti il prefetto di Venezia, Michele Di Bari, a proposito delle vittime dell'incidente del bus. "Ho suggerito di attendere domani - ha aggiunto - perché domani alcuni familiari raggiungeranno Mestre, e quindi per dare loro la possibilità di vedere per l'ultima volta i propri cari". "Le salme - ha poi detto Di Bari - potrebbero ripartire da domenica, ma tutto dipenderà dalla documentazione che i consolati saranno in grado di fornire al comune di Venezia.

Ci vengono segnalate difficoltà da parte dei parenti delle vittime del Portogallo di raggiungere Venezia, ma mi hanno informato che potrebbero raggiungere Mestre tra oggi e la giornata di domani. Il Comune di Venezia si è detto disponibile a sostenere le spese, oltre che dell'alloggio per i familiari arrivati a Venezia", ha concluso.



IN PROCURA

Bocche cucite stamane in Procura a Venezia sulle attività dei magistrati e nell'inchiesta. "Oggi non ci sarà nessuna comunicazione" è l'unica informazione che i giornalisti si sono sentiti dire dai segretari dell'ufficio. Il Procuratore Bruno Cherchi non è in sede, e tutto fa pensare che non rientrerà prima della fine del weekend. Gli aggiornamenti più importanti potrebbero riguardare soprattutto i primi, parziali, esiti dell'autopsia sul corpo dell'autista del bus, eseguita ieri a Padova. Solo silenzio anche dalla Pm che coordina il fascicolo di indagine, Laura Cameli, che attenendosi alla normativa ha ricordato che l'unico ad avere la delega ai contatti con la stampa è il Procuratore.



IL CONI

Il Coni del Veneto chiede alle federazioni regionali di osservare un minuto di silenzio in ogni evento sportivo che si svolgerà sul territorio in questo fine settimana. Lo scrive il presidente Dino Ponchio, "in accoglimento alla proposta della Regione Veneto, e come forma di vicinanza del mondo sportivo al dolore delle famiglie colpite dalla tragedia di Mestre". "Sono certo - prosegue Ponchio - che lo sport veneto saprà chiudersi in un caloroso abbraccio con chi è stato toccato da un così grande dolore".