"Predatori di Organi" Trapianto di organi - scelta consapevole o manipolazione?.

“La volontà di salvare gli organi ad ogni costo, elimina la volontà di salvare il paziente ad ogni costo”.



Ormai è palese che è in atto un piano istituzionale per lo sfruttamento della persona in coma, programmaticamente sacrificata agli interessi della sperimentazione in vivo e soprattutto allo sviluppo del BUSINESS della chirurgia sostitutiva degli organi, degli embrioni ecc, macabra espressione della cosiddetta "scienza ufficiale".