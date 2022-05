Precipita ultraleggero: muore il passeggero, grave il pilota

UDINE- Cade un ultraleggero, muore il passeggero. La tragedia è accaduta nella mattinata di oggi, sabato 21 maggio, in provincia di Udine, a Biauzzo, frazione di Codroipo.

L’aeromobile questa mattina era decollato alle 9.30 ma in questa fase ha perso potenza ed è finito in un bosco, dopo appena un minuto di volo.



Il passeggero, 40 anni, è morto; il pilota, 62 anni, è in gravi condizioni in ospedale; è rimasto ustionato dopo essere uscito dal mezzo in fiamme.

Sul posto sono accorsi il personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.