Precipita ultraleggero: chi era la vittima

VENEZIA - Nicola Baso, 60 anni, noto imprenditore padovano e appassionato di volo, ha perso la vita nel pomeriggio di domenica 25 agosto mentre cercava di atterrare con il suo ultraleggero presso l'aviosuperficie della scuola di volo Pegaso, in via Righe a Campolongo Maggiore. Il velivolo, un Tecnam biposto, si è schiantato in un campo di soia poco distante dalla pista di atterraggio.

Secondo le prime ricostruzioni, Baso avrebbe tentato un atterraggio che non è riuscito, forse a causa di un’avaria al motore. Il velivolo ha finito la sua corsa in un campo lungo via Monte Ortone, spezzandosi quasi in due nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del Suem 118 di Padova, i vigili del fuoco e i carabinieri di Camponogara, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Una donna di 55 anni, amica del pilota e sua compagna di volo, è miracolosamente sopravvissuta all'incidente. È riuscita a chiamare i soccorsi prima di perdere i sensi. Stabilizzata sul posto, è stata trasferita in eliambulanza all’ospedale di Padova, dove è ricoverata in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

