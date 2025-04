Precipita parapendio, pilota muore sul colpo

ROMANO D’EZZELINO (VICENZA) – Tragedia in volo nella tarda mattinata di venerdì 5 aprile. Un turista tedesco di 86 anni ha perso la vita dopo essere precipitato con il suo parapendio in un giardino privato lungo via Valle Santa Felicita, ai piedi del Monte Grappa.

Secondo una prima ricostruzione, l’ultraottantenne si trovava in volo nei pressi del primo tornante della salita, quando avrebbe perso il controllo del mezzo, forse per un guasto o una manovra errata. Nella caduta ha sfiorato il tetto di una casa, finendo poi nel cortile. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 da Crespano e Bassano del Grappa, insieme all’elisoccorso, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare: è morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate.