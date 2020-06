Precipita nel burrone e muore a soli 33 anni

VERONA - Un uomo di 33 anni è morto questa notte dopo essere caduto in un burrone a Montecchio di Negrar (Verona).

Secondo quanto si è appreso, l'uomo si trovava in compagnia di altre persone che si erano fermate lungo la strada.

Il 33enne probabilmente ha perso l'equilibrio ed è precipitato nel dirupo restando ucciso sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con i vigili del fuoco di Verona.

La vittima, S.A., di Grezzana (Verona), è caduto nel dirupo per circa 25 metri. Da una prima ricostruzione dei Carabinieri di Caprino Veronese e della stazione di Negrar di Valpolicella, giunto in auto con tre coetanei, avrebbe fatto un giro per concludere la serata trascorsa con loro in un locale di Grezzana.

Il gruppo si sarebbe fermato in un punto panoramico della strada per scendere e fumare una sigaretta, ma S.A. avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe scivolato nel burrone battendo violentemente il capo.

I Carabinieri di Negrar, che stanno ricostruendo l'accaduto, hanno informato l'Autorità Giudiziaria che ha disposto di trasferire il cadavere all'Istituto di Medicina Legale di Borgo Roma.