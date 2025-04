Precipita dal tetto mentre organizza dei lavori: muore a 58 anni

VICENZA - Un uomo di 58 anni è morto questa mattina a Santorso, in provincia di Vicenza, precipitando dal tetto di un edificio da un'altezza di circa sei metri.



Alcune persone che si trovavano nelle vicinanze hanno lanciato l'allarme. Sul posto è intervenuta un'ambulanza dell'ospedale Alto Vicentino: i sanitari hanno tentato di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile.



Sono giunti anche i vigili del fuoco di Schio, i Carabinieri di Piovene Rocchette e i tecnici dello Spisal dell'Ulss 7, che stanno svolgendo gli accertamenti.



Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era salito sul tetto per organizzare alcuni lavori quando, per cause ancora in fase di accertamento, la copertura ha ceduto facendolo precipitare nel vuoto.