Precipita dal settimo piano, tragedia in centro città

PADOVA - Questa mattina, martedì 20 maggio, un uomo sui 50 anni è precipitato dal settimo piano di un edificio residenziale in via Tiziano Aspetti a Padova. L’episodio ha richiamato l’attenzione dei residenti e ha visto l’intervento tempestivo dei carabinieri e dei sanitari del Suem 118.



Nonostante il pronto soccorso, l’uomo è deceduto sul colpo o poco dopo la caduta. Al momento le autorità stanno indagando per chiarire le cause dell’accaduto, senza escludere né l’ipotesi di un incidente né quella di un gesto volontario.

Le indagini proseguiranno per ricostruire con precisione le circostanze che hanno portato alla tragedia.