Precipita dal colle, scattano i soccorsi

UDINE - Un uomo di 62 anni è precipitato intorno alle.13.30 mentre percorreva il sentiero 806 sul versante Sud del Colle dei Larici (quello rivolto verso Sella Chianzutan), in comune di Verzegnis (Udine). Attivata dalla Sores la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e l'elisoccorso regionale.



Al momento non ci sono altre informazioni sulle condizioni dell'uomo, non piu visibile dal sentiero da cui è caduto. L'elisoccorso ha raggiunto la posizione in questi minuti.

Ore 16.25

È stato recuperato dall'elisoccorso in gravi condizioni l'escursionista precipitato nel primo pomeriggio dal sentiero che attraversa il Colle dei Larici, sul versante meridionale dell'altura.

A raggiungerlo è stato l'equipaggio di bordo dell'elisoccorso, calato sul posto con il verricello. Prima è stato sbarcato il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e poi, con una seconda verricellata, il.medico e l'infermiere di bordo. È stato poi necessario compiere una seconda rotazione per.prelevare al campo base due soccorritori in più, uno del Soccorso Alpino e uno della Guardia di Finanza, per aiutare nelle operazioni di imbarellamento del.ferito, che ha fermato la sua caduta in un canale di neve su terreno esposto e impervio. Gravi le condizioni dell'escursionista, precipitato per un centinaio di metri dopo aver oltrepassato un pendio roccioso. Al campo base di Sella.Chianzutan è stato sbarcato e consegnato all'ambulanza per essere stabilizzato e poi riconsegnato all'eliambulanza diretto a Udine.

L'uomo, S. B., 62 anni è nato a Frosinone, residenza ancora non nota. Concluso l'intervento i due compagni di escursione dell'uomo hanno.richiamato il Nue112.dicendo di non sentirsi in condizioni di proseguire: la Sores, ha inviato sul.posto l'elicottero della Protezione Civile per.prelevarli con il.supporto del personale del Soccorso Alpino e della.Guardia di Finanza ancora presente in Sella Chianzutan.