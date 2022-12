Precipita da una falesia, muore scalatore

LONGARONE - Uno scalatore bellunese è morto giovedì precipitando da un tratto della falesia di Podenzoi, una palestra di roccia vicina a Longarone (Belluno), che stava affrontando da solo in autosicura. L'allarme è stato lanciato nel tardo pomeriggio, per il mancato rientro dell'uomo, che da ore non rispondeva al telefono, nè ai messaggi. Una squadra del Soccorso alpino di Longarone ha raggiunto la palestra di roccia e ha dapprima individuato la sua auto ancora nel parcheggio. Purtroppo, poco dopo, i soccorritori ne hanno rinvenuto il corpo nel settore Acque a metà falesia. Per motivi da accertare, l'uomo era infatti precipitato perdendo la vita. Constatato il decesso e ottenuto il nulla osta dalla magistratura per la rimozione, la salma è stata imbarellata e calata sul sentiero per un centinaio di metri fino alla strada sottostante. Sul posto anche i Carabinieri.