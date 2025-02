Precipita da 20 metri da una montagna, Maria muore a soli 28 anni

INGHILTERRA – La comunità degli amanti degli sport estremi e gli amici di Maria sono in lutto dopo la tragica morte della giovane alpinista, avvenuta durante una scalata a Tryfan, una delle montagne più celebri nel Parco Nazionale del Galles del Nord. Maria Eftimova, 28 anni, esperta arrampicatrice e appassionata di sport estremi, è precipitata da circa 20 metri mentre stava affrontando il sentiero con alcuni amici. Maria, che viveva e lavorava a Manchester come ingegnere civile, era una giovane dinamica e piena di vita, con una passione sfrenata per le montagne e gli sport ad alta quota. Di recente aveva completato con successo un impegnativo percorso di arrampicata su ghiaccio in Norvegia, dimostrando le sue abilità e la sua determinazione.



La sua passione per l'avventura la rendeva un esempio per molti, con un seguito di 10mila follower sui social media che quotidianamente seguivano le sue imprese mozzafiato. Un'amica di Maria ha avviato una raccolta fondi online per poter portare il corpo della giovane alpinista nella sua terra natale, la Bulgaria, dove vivono la sua famiglia e i suoi cari. “Maria era una ragazza di 28 anni ambiziosa, brillante e amata, la cui personalità vibrante, la cui energia e la sua aura toccavano e sollevavano tutti coloro che la circondavano”, ha scritto sui social. La raccolta fondi ha già raggiunto un grande successo, con tantissimi sostenitori che si sono uniti per dare un ultimo saluto a una persona tanto speciale.