Precipita da 1.500 metri di altezza durante un volo in mongolfiera

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Una normale gita in mongolfiera si è trasformata in tragedia lunedì 18 marzo, quando un uomo è deceduto dopo essere precipitato da un'alta quota di 1.500 metri.



Il volo, partito da Melbourne con dieci passeggeri a bordo, ha subito una svolta drammatica mentre uno dei passeggeri si godeva il panorama e conversava con gli altri presenti.

Poco dopo essere stato filmato mentre ammirava il paesaggio, l'uomo è caduto dalla cesta della mongolfiera, provocando shock e confusione tra gli altri passeggeri.

Le autorità non hanno ancora chiarito se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Il pilota ha immediatamente lanciato l'allarme e fatto ritorno a terra, mentre i presenti hanno assistito impotenti alla tragedia.