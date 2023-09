Precipita con il parapendio, morto 58enne

TRENTO - Un pilota di parapendio di 58 anni di nazionalità polacca ha perso la vita dopo essere precipitato nel gruppo del Sasso Lungo, in valle di Fassa. L'uomo era decollato da Col Rodella, circa 2.600 metri di altitudine, cadendo al suolo al suolo probabilmente a causa di un arresto cardiaco. L'allarme è stato lanciato, intorno alle 13.40, da parte di una persona che ha assistito all'incidente.

La centrale di Trentino emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero Aiut Alpin, mentre due soccorritori della stazione Alta valle di Fassa del Soccorso alpino del Trentino hanno raggiunto la zona dell'incidente via terra. Una volta arrivati sul posto, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Ricevuto il nulla osta dalle autorità, la salma è stata trasportata a valle. Non si è trattato dell'unico incidente avvenuto oggi in Trentino con un parapendio. Sempre sul Col Rodella un altro pilota è stato avvistato mentre lanciava la vela d'emergenza. L'uomo è atterrato grazie al paracadute d'emergenza fra le piante del bosco sottostante ed è riuscito a tornare illeso e in autonomia a Canazei. L'elicottero di soccorso è quindi rientrato. In Trentino in questi giorni è in corso la manifestazione di volo libero Fassa Fly Expo, che si concluderà domenica primo ottobre.